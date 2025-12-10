Alejandro Armenta y el 1er informe: Estilo, logros y retos

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Este sábado, el gobernador Alejandro Armenta Mier rendirá su primer informe y, en consecuencia, es menester hacer una pausa en el camino, porque la fecha permite a él y colaboradores, analizar, evaluar qué se ha hecho bien, lo que no ha funcionado como se esperaba y calificar el rendimiento del gabinete.

Primero que nada, hasta los más férreos detractores de Armenta tendrán que reconocer que le imprimió a la administración un sello propio, original, con programas atrevidos, novedosos, y actitudes poco frecuentes en políticos, como reconocer públicamente fallas. Así hizo cuando admitió que la Secretaría de Turismo no caminaba como se esperaba y removió a Yadira Lira Navarro.

Uno de los programas más importantes, seguido con lupa por otros gobiernos, incluido el federal, ya que -de funcionar- podría ser seguido en varias entidades, es el de las Casas Carmen Serdán, un refugio

donde mujeres maltratadas pueden encontrar la salvación.

Otra acción importante fue pagar la deuda del Museo Barroco, porque se trataba de un contrato oneroso, amañado, que restaba millonarios recursos a la entidad y le quitaba la propiedad de dicho centro cultural.

A diferencia de otros gobernantes de la 4T, dados a soslayar o menospreciar la violencia e inseguridad, el de Puebla asumió desde el primer día que la principal función del Estado es proteger las vidas y patrimonios de los ciudadanos. En este contexto, Armenta Mier intensificó el trabajo coordinado con la federación en el rubro de seguridad, promovió la modernización del sector y lanza llamados permanentes a que los presidentes municipales asuman su responsabilidad en este rubro, aunque -hay que decirlo- lamentablemente no todos parecen dispuestos a cumplir esta obligación.

El combate a la inseguridad se ha traducido en un público reconocimiento de Pemex al gobierno de Puebla, al que ha dotado de material para pavimentar innumerables calles.

SUPLIR VACÍOS

Como se ha demostrado en este espacio periodístico, muchos alcaldes del estado andan en la dolce vita, empoderados; es decir, se la pasan en la fiesta, con camionetas, amistades, y tirando el dinero público, en lugar de asumir sus funciones de Estado.

En este contexto, la administración de Armenta Mier ha tenido que suplir muchos vacíos de gobiernos municipales en diversos rubros, desde seguridad pública hasta bacheo. Resulta muy notorio que mientras el propio gobernador de Puebla se ha abstenido de proyectar políticamente

a sus parientes, muchos alcaldes del estado, como el de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dejan que gobierne su hermano o están en plena campaña para que sus parejas sean las sucesoras, tal es el caso de Roberto Solís Valles en Cuautlancingo.

LA UNIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO

Armenta Mier implementó un nuevo modelo, con la economía social y asociativa, mediante programas, esquemas de capacitación y acompañamiento técnico para cooperativas.

Logró el resurgimiento de la industria del calzado en Puebla, promovió la entrega masiva de microcreditos con el programa Banca de la Mujer, los micronegocios han recibido apoyos de hasta 70 mil pesos.

Con la creación de la marca Puebla 5 de Mayo se logró la integración de 215 emprendimientos de 33 municipios, que ofrecen más de mil productos poblanos englobados en dicha firma.

EL DEPORTE COMO POLÍTICA DE ESTADO

Armenta Mier es el primer titular del Ejecutivo estatal que entendió al deporte como una herramienta de bienestar físico, mental y social, pagó la deuda con la Conade, y logró traer infinidad de eventos munciales y nacionales.

La creación de la Universidad del Deporte con un tipo prestigiado, reconocido y de buena madera al frente de ella, como José Luis Sánchez Solá, “El Chelís”, es una apuesta para dar a los jóvenes poblanos nuevas opciones de estudio y alejarlos del sedentarismo o incluso, la delincuencia.

LOS PENDIENTES

No hay gobierno perfecto, pero en algunos rubros es claro que la administración estatal necesita apretar el paso, como en Turismo porque no se percibe una verdadera proyección de los Pueblos Mágicos o la capital.

¿Hay Secretaría de Cultura en Puebla?, la pregunta es pertinente, debido a que se desconoce qué hace esta dependencia, más allá de los eventos del propio gobernador.

¿Sabía usted que el secretario de Salud en el estado se llama Carlos Pacheco? Confieso que me enteré de esto hace poco debido a que, lamentablemente, la dependencia no acostumbra estar en contacto con la gente e informarle sobre campañas de vacunación o la forma de evitar enfermedades o en qué municipios se dan brotes de algún padecimiento especial.

Estupenda presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García, ha mantenido un perfil discreto al frente de la Secretaría de Bienestar, pese a que se necesitaría mayor activismo en este rubro y ella tiene las cualidades políticas y profesionales necesarias para cumplir la encomienda.

¿Qué demonios sucede en la Fiscalía General del Estado, cuya titular Idamis Pastor, no ha resuelto ningún caso de amplia expectación social y, al parecer, lleva un año en un escenario de profunda inestabilidad interna.

COBIJADO POR EL GOBIERNO FEDERAL

Armenta Mier enfrenta un contexto ambivalente ya que, por un lado, cuenta con el respaldo indudable del gobierno federal, cuya titular, Claudia Sheinbaum Pardo, ha venido en varias ocasiones al estado o mandado a muchos funcionarios.

Por otro lado, un sector histriónico de la prensa nacional, ha seguido con lupa y bastante mala fe al gobierno de Puebla, para criticar no sus resultados o sus acciones oficiales, sino su persona. Estos medios nacionales adversarios de Armenta Mier reflejan dos cosas: que tiene retractores quizás en el Senado de la República y en su misma familia, interesados en pegarle.

Además, queda claro que a nivel nacional el gobernador Armenta es seguido de cerca por múltiples actores.