En la colonia 2 de Marzo ejecutaron a un hombre a balazos

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida atacado a balazos por dos sujetos en una motocicleta en la colonia 2 de Marzo.

El hecho ocurrió en la avenida Querétaro.

Se desconoce la identidad de la victima y el móvil de este crimen, aunque autoridades no descartan un ataque directo por ajuste de cuentas.