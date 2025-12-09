En la colonia 2 de Marzo ejecutaron a un hombre a balazos

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida atacado a balazos por dos sujetos en una motocicleta en la colonia 2 de Marzo.
El hecho ocurrió en la avenida Querétaro.
Se desconoce la identidad de la victima y el móvil de este crimen, aunque autoridades no descartan un ataque directo por ajuste de cuentas.
