Bitácora de futuro: Promover la identidad de la cultura, no destruirla

Autor Bayardo Quinto Núñez

Lectores, Escritores, “Críticos Literarios y Público En General. Queramos o no existen personas que admiran lo que es cultura provenga de donde sea, en cambio otros por envidia o en su defecto caracterizados por la hipocresía ampliado en el celo, se dan a la tarea de ser detractores, y lo más cómico es que, ni son críticos literarios, apenas arañan ser lectores, o escritores.

Quienes no respetan la cultura, están en contra del desarrollo social, son ignaros y lo que se colige es que, caen en la figura de destructores, no se hagan, no se entrometan, dejen hacer. No sean burlescos. El o los que no respetan las artes conspiran contra su gobierno de estabilidad, desarrollo y sobre todo de su futuro.

En definitiva, “LA CULTURA DE LAS ARTES” en este caso lo letrístico, nunca se sabe que pasará en los instantes de los tiempos, por decir, mañana u hoy que es presente, pasado y futuro, todo es el mismo tiempo que muere y/o nace diario, y así sucesivamente es la vida, para eternizar la cultura, en ir y buscar esos surcos para dar lo mejor.

Desafortunadamente “el lector” no está calificado para determinar si está obra o estás otras son buenas o no porque cada obra o libros trae su propia esencia y dimensionalidad, que no le gustó a éste o aquel y a estos otros si, eso es otra cosa a saber. Nadie tiene licencia para ello, lo que sucede es que son unos irrespetuosos, porque estos no pueden hacerlo. Incluso, ni la Real Academia de la Lengua, (RAE) saben porque, apenas llegan a una organización de carácter privada, eso sí, se reconoce que han aportado mucho al idioma español, y por supuesto se le respeta, pero es imposible imponer como se deben hacer las cosas en materia de letras. Cada escritor, escribano, escribe y se proyecta conforme a sus ideas, pensamientos, realidades o imaginación como mejor le convenga a sus intereses creativos.

En consecuencia, veamos estos datos importantes e interesantes para despejar dudas. La Real Academia Española (RAE) se fundó en Madrid en 1713, aunque su constitución fue aprobada oficialmente hasta el 3 de octubre de 1714. Su propósito fue “fijar las voces y vocablos y etc.,” y no imponer, son sugerencias. Ahora bien, y los escritores de los años antes de esta fundación existieron y ahí están sus obras, libros sin necesidad de una Real Academia De La Lengua. interesante verdad estimado lector. Veamos algunos escritores antes de la fundación de la Real Academia De La Lengua (RAE): Garcilaso de la Vega Siglo XV; Juan de la encina Siglo XVI; Geoffrey Chaucer Siglo XIV, entre muchísimos escritores más que existieron. Todos estos escribieron sin existir la Real Academia De La Lengua. ¿Entonces?

De tal suerte, los “críticos literarios”, que estudiaron para ello, tampoco tienen licencia para argüir está obra literaria o libro está bien o está mal. Sería bueno que como sabelotodo hagan sus propias obras o libros, criticar es bien fácil, hacer es una tarea que requiere de mucha imaginación, pensar. Ahora imaginémonos, que los simples lectores abusivamente se entrometen en criticar determinadas obras de muchos autores, recuerden que es cosa de gusto, y también recuerden que existe el, y como el mundo está dividido porque nunca podemos pensar uniforme, quizá en ciertas cosas y en otras de aceptan y respetan porque así debería ser.

Retomando lo de los lectores que son millones en el mundo, incluyendo mi país Nicaragua, algunas de sus críticas versa sobre esto: en esta parte de esa obra o columna, opinión, teatro, se debió haber puesto esto, o dicen está coma no va aquí, ese punto mejor debió haber sido punto y coma, está frase está mal redactada, y así sucesivamente. En este sentido, lo que hacen es obstaculizar el desarrollo cultural en todos los aspectos. El lector considero está para disfrutar la obra o libro y sacar la esencia del mensaje.

Ahora viene el caso de los “escritores”, que se la dan de sabelotodo, por supuesto no todos, pero si muchísimos, creen que porque escriben tienen la sabiduría de expresar está obra letrística es buena y está no, por determinadas razones personalísimas de ellos, que, destruyen, les corroe la envidia. Y esto de seguro está plegado en todo el planeta tierra. Usan una muletilla que muchos críticos yo he escuchado que dicen, hay que basarse en el preciosismo, entonces yo les expreso: y en qué posición queda lo grotesco, eso es arte también, bien sea escritura, pintura, música, teatro, danza, folklor o cualquier otro tipo de arte, y etc. A muchos les gustó, el hecho a vos no te guste, no significa está malo lo hecho. Es ahí el dilema que no han podido comprender muchos.

Señores escritores o escribanos, lectores, “críticos sean literarios académicos o no”, los hacedores de cultura, son pensadores, ideólogos de futuro, ustedes no son “vacas sagradas”, ni tienen la ultima palabra, quien la tiene es la esencia misma de la obras, libros, cultura, quienes están en su contra, están en contra de todo desarrollo, hay que respetar la cultura, si ustedes no pueden, dejen que otros hagan, cuidado se muerden la lengua y se tragan su propio veneno.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.