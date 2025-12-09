Aprueba Comisión del Congreso 73 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026.

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, las y los diputados aprobaron los dictámenes correspondientes a 73 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026 y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

Ante las y los diputados, el subsecretario de Ingresos, Marco Polo Sánchez Farfán, explicó que en las 73 iniciativas se mantienen las tasas del impuesto predial, se actualizan las cuotas en materia de derechos en un cuatro por ciento, correspondiente a la inflación y se homologan montos en respuesta a las resoluciones judiciales en los casos que así procede.

Las Leyes de Ingresos aprobadas en la Comisión corresponden a los municipios de Acateno, Acatlán, Acatzingo, Acteopan, Ahuazotepec, Aljojuca, Amixtlán, Atempan, Atexcal, Atlequizayán, Atlixco, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chapulco, Chigmecatitlán, Chignahuapan y Chignautla.

Además, Coronango, Cuautinchan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Eloxochitlán, Epatlán, Francisco Z. Mena, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Honey, Huaquechula, Huauchinango, Huehuetlán el Grande, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Libres, Molcaxac, Oriental, Quecholac, San Andrés Cholula, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gregorio Atzompa, San Juan Atenco y San Martín Texmelucan.

De igual forma, San Salvador Huixcolotla, Santa Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Soltepec, Tecamachalco, Tepanco de López, Tepeaca, Tepetzintla, Teteles de Ávila Castillo, Tianguismanalco, Tilapa, Tlahuapan, Tlaltenango, Tlanepantla, Tlaola, Tochimilco, Tochtepec, Vicente Guerrero, Xicotlán, Xochiapulco, Xochiltepec, Xochitlán Todos Santos, Yaonáhuac, Yehualtepec, Zacapala, Zautla y Zaragoza.

Durante la sesión, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez puso énfasis en la necesidad de establecer un subsidio en los casos en los que el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) es elevado, sobre todo en los municipios con baja cantidad de población. En respuesta, la diputada Laura Guadalupe Vargas indicó que realizará mesas de trabajo sobre el tema.

A la sesión de la Comisión acudieron las y los diputados: Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda de la Barreda Angon, Modesta Delgado Juárez, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, José Miguel Trujillo de Ita y Julio Miguel Huerta Gómez.