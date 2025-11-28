Localizan 93 cuerpos en tres fosas cercanas al estadio Akron, solo 38 han sido identificados

EL VALLE

Guadalajara, Méx.- Las tres fosas clandestinas localizadas en un radio de 20 kilómetros del estadio Akron continúan en fase activa de investigación forense, donde hasta el momento han sido recuperados los restos de 93 personas, de las cuales 38 cuentan con algún nivel de preidentificación, informó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

La titular de la dependencia, Blanca Trujillo, detalló que los trabajos continúan en los puntos conocidos como Camino a Las Agujas, Arroyo Hondo y Nextipac, todos en el municipio de Zapopan.

Hasta ahora, el desglose por sitio es el siguiente:

Camino a Las Agujas: 62 víctimas, con 26 preidentificadas.

Arroyo Hondo: 15 víctimas, con 7 preidentificadas.

Trujillo explicó que los hallazgos corresponden a restos segmentados y en proceso de análisis. El trabajo continúa tanto en la recuperación de posibles piezas adicionales como en la identificación plena de los cuerpos.

“Han sido procesamientos que se han mantenido muy estables, pero seguiremos trabajando tanto en la búsqueda en vida —que es nuestro principal deber— como en el procesamiento forense cuando surjan nuevos indicios”, afirmó.

La fiscal detalló que la preidentificación se basa inicialmente en elementos visibles como prendas, tatuajes, placas metálicas, cicatrices o características físicas, lo que permite establecer coincidencias preliminares con carpetas de investigación existentes y notificar a las familias bajo acompañamiento psicológico.

Posteriormente, los restos pasan por confrontas genéticas y dictámenes multidisciplinarios para confirmar científicamente la identidad.

“Una vez que se tiene una posible coincidencia, se muestra información forense a la familia, y si ellos la reconocen, se procede a los estudios genéticos para acreditar de manera científica la identidad”, explicó.

Las tres fosas comparten características geográficas: ubicadas en zonas agrícolas o semi rurales, cercanas a nodos urbanos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Camino a Las Agujas: a 16 km del estadio Akron y a 3 km del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UdeG.

Nextipac (Plan de Noria): a 12.5 km del estadio, en una zona rodeada de sembradíos y viveros.

Arroyo Hondo: a 19 km del estadio, en un predio rodeado por viviendas.

Las investigaciones continúan abiertas mientras colectivos de búsqueda mantienen exigencias de seguridad, verdad y justicia ante el incremento de hallazgos forenses en la región.

Las autoridades no han precisado si existe relación entre las tres fosas ni si forman parte de una misma estructura criminal.