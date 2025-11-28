Enciende Rectora árbol de navidad en CU2 BUAP

La doctora Lilia Cedillo Ramírez en un gran abrazo universitario pidió a las y los estudiantes unir sus corazones para celebrar las fiestas decembrinas

Desde Puebla

En un ambiente lleno de colorido, fuegos artificiales y cobijado por la noche mágica de San Pedro Zacachimalpa, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encendió el árbol de navidad en Ciudad Universitaria 2.

Ante una comunidad que asciende a más de nueve mil estudiantes y 550 docentes, que cursan carreras de las áreas de ingeniería y ciencias exactas, destacó la importancia que representa este nuevo espacio académico en el quehacer institucional de la máxima casa de estudios.

Reconoció la relevancia de compartir con las y los estudiantes estas fiestas decembrinas que llenan de optimismo, felicidad y buenos deseos.

“Esta fecha saca lo mejor de nosotros como personas solidarias y empáticas con nuestros semejantes”, consideró.

En un gran abrazo universitario pidió a los asistentes unir sus corazones para celebrar estas fiestas, que son símbolo de unidad y amistad.

“En CU2 la pasamos bien”, dijo, “y siempre estamos pensando en trabajar para atender cada una de las demandas y necesidades de nuestra comunidad estudiantil”.

Para sellar esta celebración la Rectora encendió el árbol que tiene una altura de nueve metros y cuenta con 2 mil 500 luces LED que iluminan de manera majestuosa la noche en San Pedro Zacachimalpa.

La acompañaron en este acto Damián Hernández Méndez, Secretario General; Luis Antonio Lucio Venegas, coordinador académico de CU2; directoras y directores académicos y administrativos, quienes disfrutaron el espectáculo de fuegos artificiales que surcaron el cielo al ritmo de la música.