Con Eco Parque “Pensar en Grande”, Puebla contará con su Chapultepec: Armenta

– El gobernador reafirma su compromiso con la protección de áreas verdes en la entidad.

– El proyecto contempla un área acuática, zona extrema, área deportiva, social, un circuito de cabalgata, rehabilitación de las seis cabañas existentes y 15 nuevas; además el espacio del zoológico se ampliará.

Desde Puebla

AMOZOC, Pue.- El Ecoparque “Pensar en Grande”, proyectado en el actual Parque Estatal Flor del Bosque, pasará de 13.8 a 19.5 hectáreas como parte de una primera etapa de rehabilitación integral. Esta iniciativa forma parte de la visión del gobernador Alejandro Armenta, alineada con los principios de bioética social, humanismo mexicano y desarrollo sustentable que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante un recorrido por el parque, el gobernador Alejandro Armenta supervisó a detalle el proyecto que será ejecutado. Estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos; la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos; la titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, y la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera.

Al respecto, el mandatario estatal ha señalado que dicha iniciativa es parte de su compromiso por proteger, respetar y salvaguardar las áreas verdes del estado. Un proyecto que se localiza en el sur oriente de Puebla y que tendrá similitud con Chapultepec. Recientemente el Ejecutivo informó que el gobierno adquirió 70 hectáreas más del bosque.

Entre los trabajos que se ejecutarán durante la primera etapa se encuentra: un área acuática con alberca semiolímpica, toboganes, baños para hombres y mujeres; una zona extrema donde se habilitarán tirolesas, circuito de bicicletas, gotcha y columpio extremo. Además, tendrá área deportiva con dos canchas de usos múltiples, juego de pelota, fútbol 7, dos canchas de voleibol de playa y gimnasios. Para la recreación de las y los visitantes la palapa se ampliará para 300 personas. Asimismo, se construirá un circuito de cabalgata, y los lagos estarán conectados por un parque vertical.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, indicó que dicho trabajo tiene la finalidad de preservar, respetar y conservar la naturaleza con la que cuenta la entidad poblana. En este sentido detalló que serán rehabilitadas las seis cabañas existentes y construirán 15 más.

Con relación al zoológico que se encuentra al interior, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, explicó que el espacio incrementará de .8 a 4.2 hectáreas, con ello albergarán a 800 especies. Contará con zona de maternidad, alimento, cuarentena y exposición de ejemplares. Detalló que el vivero será reubicado a la zona donde se encuentra la Universidad de las Ciencias Policiales.

Durante la visita, la titular del Instituto de Bienestar Animal, Michele Islas Ganime, informó al gobernador que la clínica instalada al interior del Parque Flor del Bosque lleva ocho años sin mantenimiento. Ante esta situación, se pondrá en marcha una rehabilitación integral que contempla la restauración de las fosas existentes y la creación de nuevas, con el objetivo de ofrecer condiciones adecuadas para la atención y resguardo de los seres sintientes.

Finalmente, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, destacó la importancia del proyecto, ya que será un complejo turístico, deportivo, tecnológico y de ciencia, que conservará su objetivo principal, la conservación del ecosistema.