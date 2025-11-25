Stephanie Salas confirma homenaje a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso

EXCELSIOR

La familia Pinal prepara varios homenajes para conmemorar el primer aniversario luctuoso.

A un año de la partida de Silvia Pinal, la eterna diva que marcó generaciones en el cine, la televisión y el teatro, su familia se prepara para rendirle un homenaje que promete reunir emociones, recuerdos y una profunda gratitud colectiva.

¿Cuándo es el aniversario de Silvia Pinal?

El primer aniversario luctuoso de la actriz se conmemorará el próximo 28 de diciembre, una fecha que ya empieza a mover sentimientos dentro y fuera del clan Pinal.

Quien alzó la voz esta semana para confirmar los preparativos fue Stephanie Salas, nieta de la actriz e integrante de una de las dinastías más emblemáticas del espectáculo mexicano.

Con serenidad, pero también con evidente nostalgia, la actriz y cantante compartió cómo la familia atraviesa este periodo, en el que el cariño del público ha demostrado que la figura de Silvia traspasó lo familiar para convertirse en un símbolo cultural del país.

¿Quién organiza el homenaje de Silvia Pinal?

En declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, Stephanie explicó que la encargada directa del homenaje será su madre, Sylvia Pasquel, quien ha tomado la responsabilidad con el mismo amor con el que acompañó a la actriz hasta sus últimos días.

La verdad, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, sino varios homenajes, porque la gente tiene derecho de rendirle tributo”, comentó.

La artista fue clara en que la despedida de Silvia Pinal no será un acto aislado, sino un proceso en el que instituciones, colegas, admiradores y familiares aportarán diferentes expresiones.

Los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país merecen eso”, señaló, reconociendo que la grandeza de la actriz inspira múltiples muestras de respeto.

Stephanie insistió en que la familia desea que todo se lleve a cabo desde un marco de respeto, sin aprovechar el momento para intereses ajenos.

Nos pondremos de acuerdo… con respeto y todo bien, sin sacar provecho de eso”, subrayó.

La familia, dijo, agradece profundamente el cariño del público, pero también busca cuidar la memoria de Silvia con la dignidad que ella representó en vida.

Además, invitó a que todo aquel que desee honrar a la actriz lo haga a su manera. “Quien quiera homenajearla, muy respetable. El cariño de la gente es parte de su legado”, expresó.

¿Silvia Pinal tendrá un museo?

Uno de los rumores que más interés ha generado desde el fallecimiento de Silvia Pinal es la posibilidad de que su icónica casa en el Pedregal se convierta en un museo.

Ese lugar, donde la actriz vivió décadas rodeada de arte, recuerdos y piezas emblemáticas de su carrera, sería un espacio natural para conservar su memoria.

Sin embargo, Stephanie fue cautelosa: “Ojalá se haga, y si no, lo que tenga que ser. Sobre todo, llevarla aquí adentro, eso es con lo que yo me quedo”. Por ahora, la decisión sigue abierta.

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 94 años, tras complicaciones derivadas de una neumonía y una infección urinaria. Su muerte conmovió al país, que la despidió con honores en el Palacio de Bellas Artes.

Hoy, a un año de su partida, su legado continúa creciendo. Su presencia sigue viva en su filmografía, en sus icónicos programas, en el teatro que tanto amó y, sobre todo, en el afecto de un país que la vio brillar por más de siete décadas.

Si quieres ver el último homenaje de la actriz, no te pierdas el siguiente video.