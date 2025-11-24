“Se les ha atendido, hay diálogo”; Sheinbaum sobre bloqueo de transportistas y agricultores

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se han atendido las demandas de los transportistas y agricultores que bloquean carreteras y tomas de casetas en diversas entidades del país.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria expuso que incluso hay una mesa de diálogo con los inconformes, quienes piden al gobierno de México atención a la inseguridad, extorsiones y ataques en carreteras, entre otras exigencias.

“Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diablo, hay diálogo. Ahora, ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro quien tiene acaparadas concesiones, pues no le gusta la ley de aguas, pero también hay que seguir avanzando”, expuso.

Desde el salón Tesorería, la titular del Ejecutivo Federal recordó que hay foros sobre esta ley de aguas. “Hay mesas de trabajo y foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones”.

Sheinbaum Pardo recordó que esta mañana la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dará una conferencia de prensa sobre las protestas de transportistas y agricultores.