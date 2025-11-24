Así quedó la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX: Cuándo son los Cuartos de Final

JUAN FÚTBOL

La Liguilla del Apertura 2025 ya quedó definida tras la derrota del Pachuca por lo que ahora mismo, te decimos cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX, de este torneo que ya está por terminar.

¿Cómo queda la Liguilla del Apertura 2025? Así quedan los Cuartos de Final

Los duelos de los Cuartos de Final del Apertura 2025 se definirán entre Chivas vs Cruz Azul, Monterrey vs América, Tijuana vs Tigres y Toluca vs Juárez, luego de que ellos vencieran al Pachuca en el Play-In.

Así quedó la Liguilla

Juegos de ida

Juego- Tigres vs Tijuana . Fecha: Sábado 29 de noviembre. Hora: Por definirse

. Fecha: Sábado 29 de noviembre. Hora: Por definirse Juego- Juárez vs Toluca . Fecha: Sábado 29 de noviembre. Hora: Por definirse

. Fecha: Sábado 29 de noviembre. Hora: Por definirse Juego- Cruz Azul vs Chivas . Fecha: domingo 30 de noviembre. Hora: Por definirse

. Fecha: domingo 30 de noviembre. Hora: Por definirse Juego-América vs Monterrey. Fecha: domingo 30 de noviembre. Hora: Por definirse

¿Cuándo son los Cuartos de Final?

Como te mencionamos en la lista que te acabamos de proporcionar, los duelos de los Cuartos de Final del Apertura 2025 se jugarán en la ida, el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

Mientras tanto los duelos de vuelta se disputarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, en una Jornada repleta de futbol y emociones que nadie se querrá perder

Los horarios de los choques aún no se definen pero apenas lo hagan, te informaremos en este mismo espacio, para que no te pierdas uno solo de los cruces que tendremos en la recta final del futbol mexicano.

¿Cuáles son los partidos más esperados?

Como no podía ser de otra forma, los choques más esperados son los de Chivas vs Cruz Azul, y el de América vs Monterrey sobre todo, por cómo llegan los primeros dos equipos, y por la historia entre los segundos.

Y es que para nadie es un secreto que las Chivas son el equipo revelación del torneo, al hilar una racha de 3 partidos con victoria en la recta final del torneo, en su fase regular.

Por ello, son el equipo al que nadie quiere enfrentar debido a lo enrachados que están; y en el caso del América vs Monterrey, La Pandilla tiene una deuda pendiente con su afición ya que la última vez que pudieron ser Campeones, las Águilas les arrebataron el título, por lo que seguro los Euro Rayados buscarán la revancha.