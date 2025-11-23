Toma protesta la Rectora Lilia Cedillo a Irma García como directora de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968

Agradeció la gestión del maestro José Rosas, quien rindió su Cuarto Informe de Labores

Desde Puebla

Después de reconocer los logros del maestro José Rosas Ibarra, quien rindió su cuarto y último Informe de Labores al frente de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez tomó protesta a la nueva directora, Irma García Ortega, a quien le garantizó acompañamiento durante su gestión, 2025-2029.

En su mensaje, la Rectora de la BUAP agradeció el trabajo del maestro José Rosas Ibarra y reconoció cómo enfrentó los retos como líder de esta unidad académica. Así también el empeño de los docentes y del personal administrativo, porque en conjunto ponen en alto el nombre de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.

Con la llegada de una nueva administración, consideró que existe el respaldo de la comunidad para que la preparatoria sea un referente por la calidad educativa y humana de sus egresados, gracias al empeño y huella que dejan los profesores. A la maestra Irma García Ortega le recordó que enfrentará nuevos desafíos, por lo que refrendó su compromiso para acompañarla desde la administración central.

Luego de rendir protesta como nueva directora, la maestra Irma García agradeció la confianza y se comprometió a ejercer una gobernanza incluyente, en la que cada decisión refleje el pensamiento colectivo, a fin de construir una preparatoria más fuerte, con acciones basadas en la transparencia y la participación.

Durante su informe, el maestro José Rosas mencionó que a pesar de enfrentar en situaciones que lo pusieron a prueba, como la pandemia o transitar por tres planes de estudio diferentes, el empeño y respaldo de su equipo de trabajo y de la comunidad fortaleció a esta unidad académica. Actualmente, dijo, trabajan para alinear su plan de estudios a lo que requiere el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Destacó el compromiso de los docentes que participan en programas de tutoría y recordó que la 2 de Octubre es la única preparatoria que ofrece tres idiomas, incluyendo alemán, además de gestionar viajes al extranjero para reforzar el aprendizaje de éstos y becas para que egresados cursen sus carreras en países como Turquía.

En infraestructura agradeció el apoyo de la Rectora Lilia Cedillo para atender el mantenimiento de los edificios, la creación de nuevos espacios y áreas deportivas, así como la dignificación de oficinas de administración, entre otras acciones.

En materia deportiva, refirió que destacan por el alto rendimiento deportivo de estudiantes en disciplinas como taekwondo, fútbol, tiro con arco, natación y atletismo. En cuanto a su planta académica, destacó que 76 por ciento cuenta con posgrado. Al cierre de esta gestión, dijo: “Puedo decir que hemos marcado la diferencia para bien de nuestra escuela y de la universidad”.