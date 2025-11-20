Tonantzin Fernández entrega nuevas patrullas en San Pedro Cholula 

Desde Puebla

*20 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, realizó la entrega de ocho nuevas unidades tipo pick up a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula).

Como parte del compromiso para fortalecer la presencia policial y la prevención del delito en todo el municipio, estas patrullas permitirán reforzar los operativos y mantener presencia permanente en las Juntas Auxiliares y Barrios de San Pedro Cholula.

Durante el evento, la presidenta Tonantzin Fernández destacó la importancia de ampliar y modernizar el parque vehicular de la corporación, subrayando que actualmente se trabaja en la adquisición de unidades propias para fortalecer su capacidad operativa.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Villegas, señaló que la coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar la tranquilidad de la población. Agregó que, además del reforzamiento vehicular, se mantiene colaboración constante con los tres niveles de gobierno, la presencia permanente de elementos de la Secretaría de Marina y la continuidad de estrategias conjuntas con municipios de la zona metropolitana de Puebla.

Tonantzin Fernández impulsa profesionalización policial en Cholula

*20 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Estado de Puebla, llevó a cabo un ciclo de capacitaciones dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Personal de la Dirección de Policía, Vialidad Municipal, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, así como Guardias Ciudadanos, participaron en las siguientes formaciones especializadas:

– Flagrancia y Niveles de Contacto

– Registro Nacional de Detenidos

– Informe Policial Homologado

– Registro de Cadena de Custodia

– Protocolo de Actuación en Casos de Intento de Linchamiento en el Estado de Puebla

– Derechos Humanos y Seguridad Pública

Durante su intervención, la presidenta municipal Tonantzin Fernández subrayó que la seguridad es un pilar fundamental para su administración. “Hoy nuestras policías contribuyen a combatir la delincuencia y a generar mayor paz para todas y todos; por ello, la capacitación constante es indispensable para fortalecer su labor”, destacó.

Estas acciones tienen como objetivo robustecer el actuar policial, garantizar intervenciones más eficaces y reforzar la seguridad en el municipio.