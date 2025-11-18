Localizan cuerpo de un hombre en la carretera México-Tuxpan

Abelardo Domínguez

La tarde de este martes 18 de noviembre de 2025, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre a orillas de la carretera federal México-Tuxpan, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la región.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 104, en el tramo que conecta las comunidades de Patoltecoya y San Miguel Acuautla, pertenecientes al municipio de Huauchinango.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta del fallecimiento, aunque no se descarta que el hombre haya sido atropellado por algún vehículo.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Huauchinango, donde permanece en calidad de desconocido, en espera de ser identificado por sus familiares.