La electrónica se consolida como favorita durante la temporada de ofertas en México

Staff/RG

La categoría de electrónica continúa consolidándose como una de las más relevantes para los consumidores mexicanos durante las temporadas de ofertas. Datos recientes de Data Ventures de Walmart muestran que productos como consolas de videojuegos, gadgets y electrodomésticos inteligentes marcan las principales tendencias, confirmando que la tecnología y la funcionalidad son hoy factores clave en las decisiones de compra.

Actualmente, cada cliente de Walmart tiene acceso a más de 52 mil productos dentro del Marketplace, lo que les permite comparar, elegir y adquirir una amplia variedad de soluciones tecnológicas: desde consolas de última generación y accesorios especializados, hasta electrodomésticos que integran innovación y eficiencia.

El interés por la tecnología no es circunstancial. Cuatro de los cinco productos más vendidos correspondieron a consolas de videojuegos, reafirmando el peso de esta categoría en el consumo digital. Este comportamiento también derivó en un incremento significativo en ventas para Walmart frente a otros periodos del año, reforzando el impacto económico de las temporadas promocionales para el sector.

En esta edición, destacan nuevamente productos de alto desempeño como la PlayStation 5 HW Pack 2 Juegos Digital, el Xbox Series S 512GB y el Nintendo Switch OLED White MK8 Bundle. En electrodomésticos, el refrigerador MABE de 14 pies cúbicos se mantiene entre los más demandados, reflejando el interés por soluciones que mejoren el hogar con equipos duraderos y eficientes.

El análisis de Data Ventures confirma que los consumidores están cada vez más informados y exigentes: buscan tecnología confiable, de alto rendimiento y con la mejor relación valor-precio. Esta tendencia no solo impulsa la categoría de electrónica durante las temporadas de descuentos, sino que evidencia el rol estratégico que la tecnología juega en la vida cotidiana y en las decisiones de compra del mercado mexicano.