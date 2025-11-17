Se impone García Loera a “Chocolatito” Hernández en coestelar de Round Zero

Staff/RG

Lo vence en el Salón Ribera de Monterrey

El boxeador duranguense, Armando García Loera, venció por nocaut al regiomontano Alexis “Chocolatito” Hernández, en el combate coestelar de la función de Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra, en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, García Loera llegó a siete victorias en el ámbito profesional, en donde además tiene tres reveses y cero empates.

En tanto, Hernández Castañeda sumó segundo descalabro en el terreno de paga, el cual incluye siete éxitos y una igualada.

El combate, válido por el peso supermosca a seis rounds, inició con un leve dominio de parte de García Loera, quien conectó los mejores golpes sobre la humanidad del “Chocolatito” Hernández, el cual respondió con combinaciones de ambas guardias que incluyeron jabs y volados.

En el segundo asalto, el oriundo de Gómez, Palacio, Durango, siguió metiendo los mejores impactos de la noche ante la atenta mirada de Sergio Hernández, tercero sobre la superficie.

En el tercer episodio, ambos peleadores intercambiaron metralla al centro del cuadrilátero buscando inclinar la balanza en su favor. El regiomontano comenzó a sacar su mejor repertorio, pero en varios instantes se refugió en las cuerdas, donde sufrió importante castigo de su oponente.

Ya en el cuarto round, Armando mostró superioridad en el encordado, producto de unas manos muy rápidas y de que su rival tenía constantemente la guardia desmayada.

En el quinto asalto por fin el duranguense, quien vistió pantaloncillo en color negro con brillos, pudo concretar el dominio en la batalla con una seguidilla de golpes al rostro del oriundo de Monterrey, Nuevo León, quien ya no pudo reaccionar y perdió su segundo combate en su carrera profesional.

A los dos minutos con 40 segundos del quinto episodio el réferi detuvo el pleito, luego de que un golpe recto de parte de García Loera mandó a la lona a Hernández Castañeda, quien cayó de cabeza en el piso. Para así finalizar la pelea coestelar de la cartelera de <Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra.