Mariano Osorio recibió en España la distinción de la Honorífica Orden Internacional de Mérito

Por Mino D’Blanc

El pasado sábado 8 de noviembre en el histórico castillo de Gorraiz en la ciudad de Navarra, España, fueron homenajeadas destacadas personalidades internacionales por su trayectoria y aportación al desarrollo humano y cultural, por lo que recibieron la Honorífica Orden Internacional de Mérito, otorgada por la organización internacional HOIM, que reconoce precisamente la excelencia, el mérito y el compromiso con la sociedad en los ámbitos académico, empresarial, institucional y de la cultura.

El reconocido locutor, conductor y conferenciante mexicano Mariano Osorio quien se ha consolidado como una de las voces más respetadas y admiradas de la radio en México, obtuvo orgullosamente tan importante distinción y no solo por su indiscutible labor profesional, sino también por su impacto social y su contribución al fortalecimiento de una comunicación más humana, incluyente y formativa.

Y es que su estilo cálido, la cercanía con el público y su compromiso con los valores humanos lo han convertido en un referente de comunicación positiva y contenido con propósito. Cabe mencionar que a lo largo de su impecable trayectoria ha inspirado a través de sus emblemáticos programas a millones de escuchas y ha marcado generaciones completas.

La HOIM tiene su sede precisamente en España. La ceremonia de entrega de reconocimientos la hacen a través de las Condecoraciones y una Cena de Gala. Es encabezada por el Excmo. Sr. D. Gustavo Rachid Rucker quien es el presidente soberano de dicha orden.

Dubbing Hits, la empresa que lo representa, con ello reafirma su trabajo como una casa de talentos comprometida con la calidad, la innovación y la construcción de figuras que aportan positivamente a la sociedad.