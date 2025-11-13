Puebla impulsa el talento local y nacional con Creadores México 2025

– El foro reunió a más de cinco mil jóvenes, profesionistas y emprendedores en torno a la creatividad, la innovación y el emprendimiento.

– Puebla fortaleció su posición como Estado Creador 2025 y como referente nacional en el impulso a las industrias creativas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– El gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta celebró la inauguración del foro Creadores México 2025 en el Auditorio Metropolitano, con la presencia de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora. Este encuentro nacional impulsó la creatividad, educación y la innovación como ejes del desarrollo económico y social, además de consolidar a Puebla como sede estratégica del movimiento Estado Creador 2025.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que el foro reunió a más de cinco mil jóvenes, profesionistas y emprendedores que formaron parte de actividades enfocadas en la tecnología, el conocimiento y la innovación. Explicó que su realización fortaleció la economía local con una derrama superior a los 80 millones de pesos, lo cual benefició a sectores como el hotelero, gastronómico, transporte y el turismo cultural.

Afirmó que Creadores México 2025 se alinea con el Plan México que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fortalece el crecimiento con justicia, inclusión y desarrollo de las industrias creativas. Además, dijo, fomenta la vinculación entre emprendedores, inversionistas y líderes de distintos sectores, lo que contribuye a la formación de nuevas empresas, generación de empleo y diversificación de oportunidades para la juventud.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo afirmó que Puebla mantiene su compromiso con la estrategia Hecho en México, al promover la Marca Puebla Cinco de Mayo como símbolo de identidad, ingenio y orgullo nacional. La entidad consolida su posición como polo de innovación, educación y emprendimiento.

En el acto inaugural estuvieron el presidente del Consejo de Creadores México, Luis Enrique Mena Campos; la secretaria de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, Carla López-Malo; la titular del Sector Promoción y Apoyo de Nuevas Ideas y representante del secretario de Economía del Gobierno Federal, Lizeth Pacheco Barrera; el secretario de Economía y Turismo del Municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas; el patrono presidente del Banco de Alimentos “Caritas Puebla”, José de Jesús Denetro García y el secretario de Trabajo y Competitividad de Tlaxcala, José Noé Altamirano Islas.