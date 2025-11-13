Ayuntamiento de Puebla tiene mil 284 mdp en el banco: González Cobián

Tesorero garantiza no habrá compras de pánico al cierre del año

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, garantizó que no habrá compras de pánico al cierre del 2025 y que todo lo invertido se hace de manera responsable.

All presentar un informe de los estados financieros de octubre, señaló que existen mil 284 millones de pesos en el banco, que serán utilizados de forma responsable.

En el tema de ingresos, puntualizó que a la fecha tienen un conteo de 850 millones de pesos por impuestos, la meta fue de mil 200 millones de pesos.