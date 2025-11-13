A finales del año, comenzará rehabilitación del Paseo Bravo: Aimeé Guerra

María Tenahua
A finales del año, el gobierno del estado comenzará el proyecto de rehabilitación del Paseo Bravo, informó Aimeé Guerra, gerente del Centro Histórico.
La funcionaria municipal precisó que la dependencia a su cargo tiene conocimiento del proyecto, debido a que sostuvieron mesas de trabajo con la secretaría de Infraestructura estatal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Asimismo, dijo que no puede dar detalles del proyecto, toda vez que la aecretaría de Infraestructura estatal es la encargada de darla.
You may also like
-
Con paquete económico 2026 consolidaremos seguridad y protección para las familias: Armenta
-
Enfermedades en animales también están ligadas a la salud humana y al medio ambiente: Lilia Cedillo
-
Entrega gobernador Alejandro Armenta el paquete fiscal 2026 al Congreso local
-
Anuncian servicios y guardias en Puebla capital durante el fin de semana largo
-
Congreso de Puebla aprueba licencia de magistrado Fredy Erazo; se perfila para cargo en la FGE