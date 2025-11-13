Tonantzin Fernández encabeza banderazo del Operativo “Buen Fin 2025” San Pedro Cholula

Desde Puebla

*13 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de garantizar la seguridad de comerciantes, consumidores y visitantes durante el “Buen Fin 2025”, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), dio el banderazo de inicio al operativo especial que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre.

Durante el evento, la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz destacó que, gracias al fortalecimiento del cuerpo policial y al incremento del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el municipio logró una reducción del 10% en la incidencia delictiva durante el mes de octubre, reflejo del compromiso de su administración con la seguridad de las familias cholultecas.

La edil anunció que en los próximos días se entregarán 20 nuevas unidades —13 camionetas tipo pick up y 7 motocicletas— que se sumarán al parque vehicular, con el propósito de reforzar los patrullajes en los barrios y juntas auxiliares.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán Juan Villegas, subrayó que el Buen Fin representa una oportunidad importante para el desarrollo del comercio local, pero también implica redoblar esfuerzos en materia de vigilancia y prevención del delito. Detalló que en el operativo participarán 95 elementos de la SSC Cholula, así como 11 de la Secretaría de Marina (SEMAR), apoyados por 11 camionetas tipo pick up, 14 unidades tipo sedán, 9 motocicletas y 5 cuatrimotos.

Se mantendrá presencia permanente en las principales zonas comerciales y bancarias, el primer cuadro del municipio, los barrios y las juntas auxiliares, con el objetivo de prevenir robos, fraudes y otros delitos que puedan afectar a la ciudadanía.

Asimismo, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas reforzará las acciones de proximidad social, brindando información preventiva y promoviendo el uso responsable de los números de emergencia.

Actualmente, el municipio cuenta con 30 Comités de Seguridad conformados por comerciantes cholultecas, quienes son aliados fundamentales para la detección oportuna de incidentes y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia.