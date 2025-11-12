“Somos México”: Mikel Arriola y Marcelo Ebrard se unen en pro de Selección Mexicana y el Mundial 2026

MARCA

Arriola y Ebrard presentaron una campaña en la que invitan a la afición mexicana a unirse a apoyar al combinado azteca..

Este miércoles, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se presentó la campaña “Somos México”, que acompañará a la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Esta cita mundialista será la tercera que se celebrará en nuestro país y por ello el lema de la campaña será “Somos tres veces anfitriones”.

El movimiento publicitario busca inspirar a la afición y fortalecer el sentido de pertenencia en torno a la Selección. Para ello, “Somos México” tendrá una difusión masiva en diferentes etapas que estarán integradas por espacios en medios de comunicación, plataformas digitales, estadios y calles de las ciudades sede.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México fueron los encargados del evento.

Arriola subrayó la relevancia de la campaña en este tercer mundial que se llevará acabo en tierras aztecas.

“Lo que subrayo es que hoy presentamos la campaña de la FMF, de apoyo a la Selección Nacional de México, con un mensaje muy claro: es la tercera vez que México organiza un mundial de futbol, y es la tercera vez que en un estadio icónico como el Azteca, hoy Banorte, albergará la inauguración. La Selección se prepara con tres pilares: aprovechar su localía, un plan de trabajo sólido del Director Técnico, Javier Aguirre, con más de 15 partidos de preparación, y el apoyo total de los dueños para asegurar una concentración de cinco semanas y media, un 75% más que otros equipos”.

En el marco de la Copa del Mundo 2026, Ebrard formalizó la entrega del distintivo “Hecho en México” a la Selección Nacional de México. El distintivo de la Secretaría de Economía que reconoce a las instituciones que promueven la competitividad y la identidad nacional, y que contribuyen al fortalecimiento de la economía mexicana a través de sectores estratégicos como el deporte.

“Venimos a entregar esta certificación porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país. Hecho en México tiene como fundamento crear conciencia de lo que hacemos como mexicanos y saber de lo que somos capaces. Éxito a la Selección y que triunfe México”, dijo el secretario.

Al respecto, Mikel Arriola señaló:

“Si hay un producto Hecho en México que tiene trascendencia fuera de nuestras fronteras, es el futbol mexicano. Nuestra selección nacional es la número uno en asistencias a los estadios con 60 mil personas por partido y es la más vista también. Agradecemos la certificación y estamos muy comprometidos con llevar la marca México a través del futbol al mundo”.