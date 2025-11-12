Asaltaron Coppel de la 11 sur

Desde Puebla
Un grupo de presuntos delincuentes ingresó a robar al Coppel de la colonia Guadalupe Hidalgo en la capital poblana, sobre la 11 Sur.
Amenazaron al personal, rompieron vitrinas y hurtaron varios equipos de telefonía celular.
Autoridades confirmaron la detención de dos personas presuntamente implicadas en el hecho.
Se espera que en los próximos minutos la dependencia emita un comunicado sobre la supuesta detención de los sujetos.
You may also like
-
Comisión del Congreso fortalece trabajo conjunto entre el sector público y privado
-
Dejan ejecutado en la autopista Puebla-Orizaba
-
Dirigentes del Puebla FC informan salida de Hernán Cristante en la dirección técnica
-
Liberan carretera federal Puebla- México tras diálogo con el ayuntamiento de San Pedro Cholula
-
¡Aprovecha la jornada de servicios veterinarios GRATUITOS en Atlixco!