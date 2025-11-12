Asaltaron Coppel de la 11 sur

Desde Puebla

Un grupo de presuntos delincuentes ingresó a robar al Coppel de la colonia Guadalupe Hidalgo en la capital poblana, sobre la 11 Sur.

Amenazaron al personal, rompieron vitrinas y hurtaron varios equipos de telefonía celular.

Autoridades confirmaron la detención de dos personas presuntamente implicadas en el hecho.

Se espera que en los próximos minutos la dependencia emita un comunicado sobre la supuesta detención de los sujetos.