Aitana cantó, brilló y triunfó en la gala de “Los 40 Music Awards 2025”

Obtuvo dos galardones. Uno en la categoría de “Mejor Artista” y el otro en “Mejor Gira” por su “Metamorfosis Season”.

También actuará en la entrega de los Latin Grammy 2025” en donde también tiene dos nominaciones.

Por Mino D’Blanc.

Aitana brilló con su presentación en “Los 40 Music Awards 2025”, ceremonia en la que además recibió dos galardones que son en la categoría de “Mejor Artista” y “Mejor gira” por su “Metamorfosis Season”.

Con ello la cantante demostró el por qué es una de las artistas más influyentes del panorama musical actual y demostró su posición como referente del pop en español con proyección internacional.

Uno de los momentos más esperados y celebrados de la gala fue precisamente su actuación en la que interpretó tres de sus canciones más famosas que son “Cuarto azul”, “Cuando hables con él” y “6 de febrero”. Ante la respuesta de los presentes, presentó “Superestrella”, canción que ha dado mucho bueno de qué hablar no solo por la prensa especializada, sino por los fans y el público en las últimas semanas. La reconocida a nivel global artista, ofreció una puesta en escena espectacular en la que combinó una cuidada dirección artística, coreografía e interpretación con toda la fuerza emotiva que le caracteriza.

Y es que su directo reafirmó el insuperable momento creativo que vive tras el lanzamiento de su nuevo proyecto en el que ha explorado nuevos sonidos y una identidad musical completamente renovada.

Su actuación no solo cumplió, sino que superó todas las expectativas. Y es que todavía se dio el lujo de interpretar con Ed Sheeran su hit “Perfect” que resultó el momento más emotivo de la noche.

Aitana viajará a Las Vegas, Nevada, para disfrutar de la semana de los Latin Grammy 2025, codiciados galardones en los que obtuvo dos nominaciones y además la academia confirmó que también actuará.