Bobby Pulido se despide por la puerta grande con nominación al Grammy Americano 2026

Staff/RG

BOBBY PULIDO, se despide de los escenarios, y lo hace “POR LA PUERTA GRANDE” al recibir el día de hoy una nominación al Grammy Americano 2026.

El día de hoy se dio a conocer la lista de nominados a la 68° Edición de los Premios Grammy, en donde BOBBY PULIDO se destaca en la categoría de “Best Música Mexicana Álbum (Including Tejano)”, gracias a su disco ‘BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA POR LA PUERTA GRANDE (EN VIVO)’.

Esta es la segunda ocasión en que BOBBY PULIDO es nominado a este galardón, la primera vez fue en el 2004 por su disco ‘MÓNTAME’, y ahora que su vida profesional está tomando un camino diferente a la música, es como cerrar con broche de oro estos 30 años de trayectoria, que trajeron para él mucha lucha, sacrificios, pero también muchas satisfacciones.

Durante estas tres décadas, BOBBY gozó del cariño del público que semana tras semana llenaba los recintos de sus conciertos, mismo público que llevó su música a los primeros lugares de las listas radiales. Su imagen fue protagonista de telenovelas, y sus discos se vendieron por miles. Hoy esa historia forma parte del legado de BOBBY PULIDO, el artista texano por excelencia y que marcó la pauta para las siguientes generaciones.

‘BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA POR LA PUERTA GRANDE (EN VIVO)’, fue producido por BOBBY y José Luis Cornejo, es un disco con 30 canciones que abarca los éxitos en vivo que conformaron ‘Una Tuya y una mía Vol. 1’ y ‘Una Tuya y una mía Vol. 2’, y en el que participan artistas como David Bisbal, Alicia Villarreal, Bronco, Majo, Caloncho, Luis Padilla, El Plan, Jennifer Peña, Kevin Aguilar, Los Rojos, David Olivarez, Guardianes del Amor, Kinky, Los Socios del Ritmo y por su puesto Don Roberto Pulido padre de Bobby.

La ceremonia de los Grammy 2026, se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero y se transmitirá en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

