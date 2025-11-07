Aprueban en Cabildo reglas de operación para los programas “Abrigando Cholula” y “Sembrando Futuro”

*- La presidenta municipal afirmó que la suma de esfuerzos hace posible grandes cambios*

Desde Puebla

*7 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* En sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, junto con las y los regidores, aprobó las reglas de operación de dos importantes programas en favor de los adultos mayores y los productores agrícolas del municipio.

Durante la sesión, la presidenta presentó el punto de acuerdo correspondiente al programa “Abrigando Cholula”, el cual dotará de prendas abrigadoras a personas adultas mayores, consolidándose como uno de los programas insignia de la administración.

Para esta edición, y en respuesta a la gran participación registrada en 2024, la edad mínima de registro se redujo de 60 a 57 años, con lo que se prevé beneficiar a más de 5 mil personas en todo el municipio.

El arranque del programa se llevará a cabo el 15 de noviembre, con recorridos por las 13 juntas auxiliares y los barrios de la Cabecera Municipal, garantizando una cobertura total para todas y todos los beneficiarios registrados.

Por otro lado, la presidenta municipal y la Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, encabezada por Roberto Morán, presentaron el punto de acuerdo mediante el cual, a partir del 10 de noviembre, iniciarán las capacitaciones a agricultores del municipio en el manejo de biofertilizantes.

Estas acciones derivan del convenio firmado con el Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que promueve el uso de biofertilizantes en sustitución de agroquímicos. Además de la capacitación, se entregarán insumos a las y los productores para su aplicación en el campo, contribuyendo así a su economía y a la salud de las y los consumidores, dentro del marco del programa “Sembrando Futuro”.

Finalmente, Tonantzin Fernández agradeció a las y los regidores la aprobación unánime de ambos puntos, destacando que “la suma de esfuerzos y voluntades trae grandes resultados y cambios en la vida y desarrollo de las familias cholultecas”.