Semana de Estrellas: La Champions League presenta su Fecha 4 con duelos clave como Liverpool vs Real Madrid y PSG vs Bayern Múnich

Inicia una nueva jornada de la UEFA Champions League, y los resultados de esta Fecha 4 comenzarán a dibujar el posible escenario de cara al inicio de las fases de eliminación directa. El torneo más prestigioso del fútbol europeo presentará partidos cruciales entre los grandes equipos del continente.

Con el nuevo formato de fase de liga estrenada la temporada pasada, la Champions League ha garantizado enfrentamientos de alto nivel en cada fecha. El calendario de la Fecha 4 no será la excepción y tendrá varios cruces que captarán la atención de los aficionados mexicanos.

Entre los encuentros más destacados se encuentran el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid en Anfield, así como el cruce entre el París Saint Germain (PSG) y el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Estos serán solo algunos de los atractivos de la cuarta fecha.

La jornada se disputará entre el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre. Los partidos iniciarán a las 11:45 horas del centro de México, con encuentros como Slavia Praga-Arsenal y Napoli-Eintracht Fránkfurt, y continuarán a las 14:00 horas.

Otros juegos importantes del martes incluyen Atlético de Madrid vs Union St. Gilloise y Juventus vs Sporting. Para el miércoles, destacan Manchester City vs Borussia Dortmund, Club Brujas vs Barcelona e Inter vs Kairat Almaty, todos a las 14:00 horas del centro de México.

En cuanto a la transmisión, todos los partidos de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League tendrán cobertura en vivo para México. Las plataformas encargadas de llevar el torneo a las pantallas son HBO Max, FOX Sports, Tubi y Caliente TV .