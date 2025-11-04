Movimiento policial en Amozoc por vehículo abandonado

Desde Puebla
Unidad abandonada tipo Chevrolet Aveo generó un fuerte movimiento policial en Amozoc.
Durante esta mañana de martes en el barrio de San Miguel Cuahutenco entre el barrio de la Concepción y la Preciosa.
La zona fue acordonada por policías municipales y estatales.
You may also like
-
Vecinos de Aljojuca amagan con sacar de la cárcel a dos acusados de robar maíz
-
Mataron a tres policías de Huixcolotla, incluida su comandante
-
Detienen a tres presuntamente dedicados al robo de hidrocarburos
-
Acusado de un doble secuestro en la zona de Texmelucan
-
Balean a policía municipal en Puebla capital