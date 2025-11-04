Inseguridad

Movimiento policial en Amozoc por vehículo abandonado

By Redaccion2 / 4 noviembre, 2025

Desde Puebla

Unidad abandonada tipo Chevrolet Aveo generó un fuerte movimiento policial en Amozoc.

Durante esta mañana de martes en el barrio de San Miguel Cuahutenco entre el barrio de la Concepción y la Preciosa.

La zona fue acordonada por policías municipales y estatales.

