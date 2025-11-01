Puebla capital Slider Principal

Sin incidentes se reporta Puebla capital hasta ahora en Todos Santos

By Redaccion2 / 1 noviembre, 2025

Desde Puebla

La Secretaría General de Gobierno, que encabeza Franco Rodríguez, reporta que las festividades tradicionales de este 1 de noviembre transcurrieron sin novedad en la ciudad de Puebla.

Los panteones y el Centro Histórico registraron una importante afluencia; en tanto, en las juntas auxiliares tampoco se registraron incidentes.

