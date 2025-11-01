Puebla capital rinde tributo a Chavela Vargas en el cierre del Festival la Muerte es un Sueño

Arlette Hernández

El Gobierno de la Ciudad que preside Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) que dirige Anel Nochebuena, invita a todas y todos los poblanos a disfrutar del concierto “Chavela y sus mujeres, un homenaje a Chavela Vargas”, este sábado 2 de noviembre a las 18:30 horas en el Zócalo de la ciudad. La entrada será libre.

En una tarde llena de emociones, talento y memoria, reconocidas intérpretes del panorama musical mexicano se unirán para celebrar el legado de una de las voces más icónicas de la música popular latinoamericana. Ofelia Medina, María León, Eugenia León, Regina Orozco y Vivir Quintana compartirán escenario junto a Los Macorinos y el Mariachi Gama 1000, en un espectáculo que promete conmover y encender el corazón del público poblano.

“Chavela y sus mujeres” es un tributo que honra la fuerza, la libertad y la pasión que Chavela Vargas imprimió en cada una de sus interpretaciones. A través de la música, la poesía y la presencia escénica de grandes artistas, el público podrá revivir los temas más emblemáticos de su carrera y celebrar su herencia artística.

La cita es este 2 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Zócalo de la ciudad.

Con este evento, el Gobierno de la Ciudad de Puebla concluye el festival La Muerte es un Sueño, que a lo largo de varias semanas ofreció más de 50 actividades artísticas y culturales en distintos espacios del municipio, consolidándose como uno de los encuentros más representativos para honrar la tradición del Día de Muertos y fortalecer la identidad cultural de las y los poblanos.