Monterrey femenil vs Atlas 2025: dónde ver y a qué hora juegan Rayadas hoy Apertura 2025

Después de una montaña rusa de emociones dentro de la temporada regular, las Rayadas esperan que su último encuentro no sea una noche de terror.

Ya con lugar asegurado en la Liguilla, la escuadra albiazul hará hasta lo imposible con tal de culminar con tres puntos más a su cuenta.

¿Cómo llegan ambos equipos a este encuentro?

De manera momentánea, La Pandilla se encuentra en el sexto lugar de la tabla, y se estaría enfrentando al América Femenil.

Sin embargo, una combinación de resultados podría meter a las norteñas dentro del Top 4 de la clasificación.

Por si fuera poco, el plantel albiazul viene de dos triunfos de manera consecutiva al vencer 4-1 y 3-1 a Tijuana y León, respectivamente.

El rival en turno es el Atlas Femenil, que llega con posibilidades de meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

La única manera de colarse a la ronda eliminatoria es ganando y que Juárez, León y Pumas no sumen de a tres en sus respectivos compromisos.

El encuentro entre las Rayadas y Atlas se llevará a cabo este viernes 31 de octubre a las 21:00 horas en el Gigante de Acero.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Rayadas vs Atlas Femenil?

Rayadas: Paola Manrique, Daniela Monroy, Alejandra Calderón, Day Silva, Valeria del Campo, Diana Evangelista, Diana García, Fátima Servin, Jermaine Seoposenwe, Lucía García, y Alice Soto.

Atlas Femenil: Camila Vázquez, Dirce Delgado, Daniela Cruz, Laila Saravia, Victoria Acevedo, Maritza Maldonado, Renata Huerta, Kayla Fernández, Sanjuana Muñoz, Brenda Ceren y Jaquelín García.

