Shakira deslumbra en el ‘Upfront 2025’ de Televisa; mientras la empresa revela sus planes para 2026

RÉCORD

La Loba volvió a México solo para un exclusivo aullido… ¡y vaya rugido dio!

Shakira regresó a la Ciudad de México para presentarse ante un público selecto de famosos, ejecutivos y anunciantes durante el Upfront 2026 de Televisa. Esta vez, el escenario fue mucho más íntimo: apenas 300 invitados, pero con más reflectores que cualquier estadio.

Vestida de blanco, la colombiana se apoderó del escenario como en sus mejores tiempos. Abrió con La fuerte, acompañada por 10 bailarines y cinco músicos, y de ahí se siguió con un repaso feroz de su carrera: Estoy aquí, La tortura, La bicicleta, Suerte y, por supuesto, Hips don’t lie, momento en el que Fernando Colunga, Paul Stanley, Aldo de Nigris y Abelito no tuvieron más opción que sacudir la cadera.

Durante su presentación de una hora, la estrella del pop lució diferentes atuendos y siguió prendiendo los ánimos de los presentes, quienes no dejaban de bailar y cantar cada uno de los temas. Cerró su set con Antología, como dicta la tradición, ante los gritos de celebridades como Gabriel Soto, Ariadne Díaz, Arath de la Torre y Eduardo Santamarina.

Televisa presume su 2025 y calienta motores para el Mundial 2026

Antes del show de Shakira, TelevisaUnivision echó la casa por la ventana para compartir sus logros y lo que se viene en el año del Mundial.

Lo más destacado del 2025:

9 de cada 10 mexicanos sintonizan su señal de televisión abierta.

Prime Time dominado con +11 millones de personas viendo sus telenovelas.

ViX es el AVOD #1 en México, con 341 millones de horas consumidas.

La Casa de los Famosos Mx rompió todo: 21.9 millones en la final, +194 millones de votos y 18 mil millones de views digitales.

En deportes: 9 de los 10 partidos más vistos de la Liga MX son suyos.

Publisher digital No. 1 en México.

Y para el 2026, traen armamento pesado: