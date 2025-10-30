Israel lanza nuevos ataques en Gaza tras afirmar que respetaría el alto el fuego

REUTERS

Aviones y tanques israelíes bombardearon el jueves zonas del este de Gaza, según residentes palestinos y testigos, un día después de que Israel afirmara que seguía comprometido con el alto el fuego respaldado por Estados Unidos a pesar de haber lanzado más bombardeos letales en el territorio

Testigos dijeron que aviones israelíes llevaron a cabo 10 ataques aéreos en zonas al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras que tanques bombardearon zonas al este de la ciudad de Gaza, en el norte. No se registraron heridos ni muertos.

El ejército israelí dijo que llevó a cabo ataques “precisos” contra “infraestructuras terroristas que suponían una amenaza para las tropas” presentes en las zonas que Israel sigue ocupando.

Los ataques del jueves son una nueva prueba a la que se somete el frágil alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre en el conflicto entre Israel y Hamás.

Testigos en Gaza dijeron que no habían visto ataques fuera de la zona controlada por Israel.

Entre el martes y el miércoles, Israel tomó represalias por la muerte de un soldado israelí con bombardeos que, según las autoridades sanitarias de Gaza, mataron a 104 personas.

Israel afirma que el soldado murió en un ataque perpetrado por hombres armados en territorio situado dentro de la denominada “línea amarilla”, a la que se retiraron sus tropas en virtud del alto el fuego. Hamás ha rechazado la acusación.

Esta semana el ejército israelí publicó una lista de 26 milicianos a los que dijo haber atacado durante el bombardeo, entre ellos uno que, según dijo, era un comandante de Hamás que participó en el asalto del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel que desencadenó la guerra

La oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que la lista de Israel formaba parte de una “campaña sistemática de desinformación” para encubrir “crímenes contra civiles en Gaza”.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que 46 niños y 20 mujeres se encontraban entre las 104 personas muertas en los ataques aéreos.

Fuentes cercanas a los esfuerzos internacionales por mantener el alto el fuego afirmaron que mediadores estadounidenses y regionales intervinieron rápidamente para restablecer la calma mientras Israel y Hamás se culpaban mutuamente.

(Información de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Pesha Magid en Jerusalén; edición de Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)