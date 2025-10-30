¿Cuáles son los mejores lugares y fechas para visitar campos de cempasúchil en México?

EXCELSIOR

Guía práctica para visitar los campos de cempasúchil

Visitar un campo de cempasúchil es una experiencia cultural y visual imperdible. Para aprovecharla al máximo:

Reserva y planea con anticipación

Organiza tu viaje entre la tercera semana de octubre y los primeros días de noviembre. Si vas en fin de semana o cerca del Día de Muertos, reserva tu acceso con antelación porque algunos campos manejan cupo limitado

.Respeta los cultivos

Sigue siempre las indicaciones de los guías y productores. No arranques flores sin permiso, evita pisar los surcos y no uses flash al fotografiar. Muchos campos venden flores directamente, lo que apoya la economía local.

Usa ropa y calzado adecuados

Al ser zonas rurales, lo ideal es ropa cómoda, gorra, bloqueador y zapatos cerrados resistentes a tierra o lodo. Si vas al atardecer, lleva una chamarra ligera.

Consejos extra

Las mejores fotos se logran en la mañana o al atardecer.

Lleva suficiente agua.

Evita llevar mascotas, salvo que el campo lo autorice.

Si vas con niños, explícale la importancia de no dañar los cultivos.