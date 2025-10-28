Tren México–Toluca estará listo para operar completamente a finales de enero de 2026: Sheinbaum

EL VALLE

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a finales de enero de 2026 estará completamente en operación el Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”, que permitirá reducir el tiempo de traslado entre ambas ciudades de dos horas y media a tan solo 40 minutos.

Durante un recorrido de supervisión por las estaciones Santa Fe y Observatorio, la mandataria informó que la obra civil y electromecánica ya está concluida, por lo que iniciará un periodo de pruebas de tres meses, en el que se verificará el sistema de señalización, la certificación de seguridad y el funcionamiento integral del tren.

“Como nos comprometimos, ya terminamos la obra civil del Tren Ciudad de México–Toluca ‘El Insurgente’. Ya prácticamente está terminada toda la electromecánica y a partir de ahora inicia el periodo de pruebas. Eso significa que a finales de enero de 2026 ya podrá usarse por toda la población”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La presidenta adelantó además que en noviembre se pondrá en marcha el tramo Observatorio–Juanacatlán de la Línea 1 del Metro, y destacó que la Estación Observatorio será la más importante del país, al integrar distintos sistemas de transporte: Metro, Tren Interurbano, transporte público y foráneo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, agradeció la coordinación entre el gobierno federal, el Gobierno del Estado de México y el sector empresarial, y calificó al Complejo Observatorio como “la gran puerta del poniente” de la capital. Explicó que este nodo de movilidad se complementará con transportes eléctricos que llegarán a distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los beneficios sociales y económicos del proyecto:

“Esta megaobra no solo es un transporte seguro y económico, sino que mejorará la calidad de vida de las y los mexiquenses, reducirá sus tiempos de traslado y les permitirá pasar más tiempo con sus familias, lo que incluso beneficiará su salud mental”, señaló.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, detalló que el tren operará con 20 convoyes capaces de movilizar hasta 140 mil pasajeros diarios, conectando la Zona Metropolitana de Toluca con la del Valle de México a través de las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 del Cablebús, la RTP y la Terminal de Autobuses Poniente.

El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó que en su primera etapa —de Zinacantepec a Lerma— el tren ha transportado 12.6 millones de personas, con un promedio de 22 mil pasajeros diarios y 81 recorridos por día. Con la ampliación hasta Observatorio, el costo del viaje oscilará entre 15 y 90 pesos, un precio significativamente menor al de los autobuses que actualmente cobran alrededor de 112 pesos por el mismo trayecto.

La directora general de Proyectos Ferroviarios, Adriana Cardona, explicó que el tren cuenta con un viaducto de 46.6 kilómetros, único en el mundo por sus características estructurales —tirantes, pendiente y curvatura—.

En tanto, el residente de obra de equipos electromecánicos, Noé Arellano, reportó que en el tramo Santa Fe–Observatorio ya se concluyó la instalación de vía, canalizaciones y catenaria. Finalmente, la residente de obra Sandy Muñoz estimó que el Complejo Observatorio registrará un flujo de más de 20 mil usuarios diarios, tres veces más que la estación Santa Fe.

Con este proyecto, el gobierno federal busca consolidar una red de transporte moderna, sustentable y conectada, que reduzca la congestión vehicular y promueva la movilidad interurbana eficiente entre el Estado de México y la capital del país.