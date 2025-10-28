¡Catrina “La Tortillera”, ven a Atlixco a admirarla!

Desde Puebla

En el Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, destacó la obra “Catrina Tortillera, Doña Esperanza”, un homenaje a la mujer mexicana que mantiene viva la tradición del maíz y la elaboración de la tortilla.

Ubicada en el histórico acueducto Sor Juana Inés de la Cruz, esta pieza resalta el valor del trabajo, la identidad y las raíces que fortalecen a la comunidad atlixquense.

Las jóvenes creadoras Gigdem Oaxaca Armora y Gabriela Estefanía Cruz Hernández expresan, a través de su arte, la importancia de preservar las tradiciones culinarias como un legado de amor, cultura y comunidad.