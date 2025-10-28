En 13 días, el ayuntamiento recauda 20 mdp por pago anticipado del predial

María Tenahua

El titular de la tesorería municipal de Puebla, Héctor González Cobián informó que, a solo 13 días del programa del pago anticipado del predial, el ayuntamiento ha recaudado 20 millones de pesos.

En entrevista al concluir la comisión de Patrimonio y Hacienda, precisó que esta cifra es positiva, debido a que hace un año en los primeros 15 días se obtuvieron 10 millones de pesos.

Asimismo, señaló que buscarán regularizar la cartera vencida, entre un 15 a 20 por ciento, por ello, serán accesibles con morosos, que acudan a la tesorería a realizar un plan de pagos.