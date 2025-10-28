Por gusano barrenador hay escasez de bovino y caprino en el rastro municipal: Ángel Minutti

María Tenahua
El director de Industria de Abasto del municipio de Puebla, Ángel Minutti Lavazzi, destacó que, debido al gusano barrenador, se registra un desabasto de ganado porcino y bovino en el rastro municipal.
Al comparecer ante los regidores en el último día de la glosa del primer informe de labores del presidente municipal, José Chedraui, informó que esta disminución en bovino en 2024 se registró 21 mil 814 y en 2025 21 mil 428 y en el tema de Ovicaprino el año pasado hubo mil 18 sacrificios y en 2025 la cifra es de 776.
En este sentido, comentó que, por ello, se ha brindado capacitación a 145 trabajadores, así como a tres médicos; dos a la Ciudad de México y uno a Tehuacán.
