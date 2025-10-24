Video: Todas las comunidades en la Sierra Norte ya están comunicadas tras fuertes lluvias, detalló Armenta 

Erika Méndez

Todas las comunidades en la Sierra Norte ya están comunicadas tras las fuertes lluvias el 9 y 10 de octubre, que provocaron derrumbes, deslaves e inundaciones.

Este viernes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta se conectó a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le notificó que solo faltan dos comunidades afectadas apenas hace cuatro días en Honey.

“Podríamos decir que las comunidades aisladas afectadas todas ya están restablecidas y las que aparecen actualmente son por esta circunstancia”, indicó Armenta Mier.

Señaló también que el número de personas fallecidas se elevó a 22 y hay aún dos personas sin localizar; un menor de cinco años de nombre Liam Tadeo y Pedro Segura, de 75.