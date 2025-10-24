¿Quién transmite Mazatlán vs América? Horario y CANAL jornada 15 Liga MX 2025

MEDIO TIEMPO

América visitará el Estadio El Encanto para enfrentarse a Mazatlán en la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. Los de Coapa marchan en la segunda posición de la tabla general con nueve victorias, tres empates y dos derrotas, sumando un total de 30 puntos y asegurando matemáticamente su clasificación a la Liguilla del fútbol mexicano.

Los primeros cinco puestos del torneo —Toluca, América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul— mantienen una competencia cerrada, ya que solo los separan tres puntos. Por ello, cada partido será clave para las Águilas, que cerrarán el torneo enfrentando a Mazatlán, León (decimosexto en la tabla y aún con posibilidades de Play In) y Toluca, líder del certamen con dos unidades más.

Por parte de los Cañoneros, aún mantienen viva la esperanza de clasificar al Play In. Las derrotas de Pumas y León, además del enfrentamiento directo entre ambos, abren la posibilidad para que siete equipos de la parte baja de la tabla sigan compitiendo por el último lugar de la repesca. Un resultado positivo ante los azulcremas sería vital para mantener sus aspiraciones.

¿Cómo llegan América y Mazatlán a su duelo de la jornada 15 de la Liga MX?

Las Águilas registran una victoria y una derrota en la reciente jornada doble: cayeron en el Clásico Joven ante Cruz Azul por 2-1, pero se recuperaron con una agónica victoria frente a Puebla por el mismo marcador.

Por su parte, Mazatlán apenas sumó un punto en la doble jornada: perdió ante Toluca (3-1) y empató 2-2 en casa frente a Santos Laguna.

Para este compromiso, el América no podrá contar con Alejandro Zendejas, José “La Pantera” Zúñiga, Isaías Violante ni Dagoberto Espinoza. Henry Martín es duda para el encuentro. En el caso de Mazatlán, no estarán disponibles Jefferson Intriago, Alberto Herrera ni Omar Moreno.

¿A qué hora y dónde ver Mazatlán vs América de la jornada 15 de la Liga MX 2025?

Podrás seguir la transmisión en vivo por Azteca 7 en televisión abierta y por Caliente TV vía streaming el viernes 24 de octubre de 2025 a partir de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).