México vs Camerún: Dónde ver a la Selección Femenil y a qué hora es su partido en el Mundial Femenino Sub-17 2025

La selección Sub 17 Femenil esta dando muchísimo de que hablar en este Mundial….

México llega a este partido con la motivación de consolidar su pase a la siguiente ronda. Tras perder contra Corea del Norte, actual campeona, y vencer a Países Bajos, el Tri Sub-17 femenil se encuentra en una situación favorable para avanzar si logra un triunfo sobre Camerún. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero presenta una plantilla equilibrada, con defensas sólidas, mediocampistas creativas y delanteras capaces de definir el encuentro.

Camerún, por su parte, llega con la intención de sumar puntos y clasificar como mejor tercero, con 2 derrotas ante Países Bajos y Corea del Norte, mostrando un juego físico y vertical. Las africanas han logrado resultados malos en la fase de grupos y buscarán aprovechar cualquier descuido defensivo del Tri. La táctica y concentración serán claves para ambos equipos.

Resultados previos México vs Camerún

México y Camerún se han enfrentado en categorías juveniles en torneos amistosos y clasificatorios. Aunque los registros recientes muestran cierta ventaja para el equipo mexicano, Camerún se caracteriza por su intensidad física y velocidad en el ataque. Este partido representa un duelo de estilos y el primero entre estos dos equipos específicamente, la técnica y posesión del Tri frente a la fortaleza y ritmo del conjunto africano.

Horario: ¿A qué hora juegan México vs Camerún?

El partido México vs Camerún se disputará el viernes 24 de octubre a las 13:00 horas (CDMX).

¿En qué estadio juegan México vs Camerún?

El partido se llevará a cabo en la ciudad de Tánger, Marruecos, uno de los recintos seleccionados para el Mundial Femenil Sub-17 2025. La cancha cuenta con todas las facilidades para albergar a los equipos y a los aficionados que asistan al estadio, cumpliendo con los estándares internacionales del torneo.

¿Por dónde ver México vs Camerún en vivo?

Los aficionados podrán seguir México vs Camerún en Vix +, que ofrece cobertura completa del torneo.

¿Quién ganará México vs Camerún? Este es nuestro pronóstico

Con base en el rendimiento mostrado hasta ahora, México parte como favorito por su técnica y cohesión de equipo. Sin embargo, Camerún representa un rival peligroso por su fuerza física y velocidad. Nuestro pronostico en Marca es una victoria cerrada para la Selección Mexicana con un gol a favor en un resultado de 2-1.

Últimos partidos México

Corea del Norte 2-0 México

Países Bajos 0-1 México

México ha mostrado capacidad de adaptación tras la derrota inicial, logrando ajustarse y obtener un triunfo clave ante Países Bajos.

Próximos encuentros México

En caso de avanzar, la Selección Femenil Sub-17 de México podría enfrentar a uno de los mejores segundos lugares de otro grupo en octavos de final. El resultado ante Camerún definirá su camino en el torneo.

Convocadas de México en el Mundial Femenil Sub-17 2025