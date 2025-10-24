Presentan Parlamento Internacional de Derechos Humanos en favor de migrantes poblanos

– Especialistas penalistas dialogan sobre justicia social en favor de migrantes poblanos

– Gobierno estatal ofrece asesoría legal a connacionales en Estados Unidos a través de abogados especializados

Desde Puebla

La diputada Araceli Celestino Rosas presentó el Parlamento Internacional de Derechos Humanos, evento que se realizará el 28 de octubre a las 9:00 horas en el Congreso del Estado, en un espacio que contempla conversaciones con especialistas en derecho penal, enfocados en aportar conocimientos para la implementación de justicia social en beneficio de los y las migrantes poblanas.

Durante su intervención, la diputada reiteró su compromiso de contribuir con esta comunidad, reconociendo que “siempre serán personas de lucha y héroes que buscan un bienestar para sus familias, aún desde lejos”, además añadió que, desde el Congreso del Estado, los y las migrantes poblanas serán respaldados con acciones concretas, propuestas legislativas y acompañamiento permanente. Reiteró que su labor como representante legislativa incluye velar por los derechos de quienes, aún lejos de su tierra, continúan siendo parte fundamental del tejido social de Puebla.

En el marco del evento, Felipe David Espinosa Rodríguez, titular del Instituto Poblano de Atención al Migrante, informó que el Gobierno del Estado ha puesto a disposición abogados en la Unión Americana para brindar asesoría legal a los connacionales que actualmente residen en Estados Unidos. Explicó que este instituto busca proteger a los y las poblanas migrantes al brindar respaldo legal y asistencia en temas como redadas y detenciones, con especialistas de aquel país que tienen pleno conocimiento del marco legal.

El Parlamento Internacional de Derechos Humanos tiene como objetivo generar propuestas legislativas, fortalecer redes de apoyo y visibilizar las necesidades de las personas migrantes, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo social y económico de Puebla.

Estuvieron presentes las diputadas Celia Bonaga Ruiz y Esther Martínez Romano, así como Nahum Eduardo Ita Orus, colaborador del Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna A.C.; Kurt Emil Annensen, director ejecutivo de dicha organización; y Carlos Orea Alonso, director y fundador de la Casa Migrante México-USA.

Promueven el Festival de la Luz y de la Vida de Chignahuapan

– En el evento, participarán más de 85 danzantes y habrá un escenario monumental conformado por cuatro bases con un diseño en 3D

Del 30 de octubre al 3 de noviembre se realizará el Festival de la Luz y de la Vida en el municipio de Chignahuapan, uno de los eventos más importantes de la celebración de Día de Muertos en el Estado.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo, encabezó una conferencia de prensa en el Congreso del Estado, donde invitó a la ciudadanía en general a visitar el Pueblo Mágico de Chignahuapan y participar en el festival, que adentra a las y los visitantes a una cosmovisión de la vida y la muerte.

De igual forma, resaltó la importancia de promover este tipo de eventos entre las nuevas generaciones, para transmitir conocimientos e identidad. Además, fomentar las tradiciones entre las y los poblanos, así como aprovechar la oferta turística de las diferentes regiones de la entidad.

Como parte del festival, participarán más de 85 danzantes, habrá un escenario monumental conformado por cuatro bases con un diseño en 3D y espectáculo de pirotecnia y láser que iluminarán la noche.

En el zócalo de Chignahuapan se colocará la tradicional ofrenda de las mil luces y habrá un recorrido de antorchas rumbo a la Laguna, acompañado por más de 300 danzantes que llenarán las calles de color, fuego y tradición, hasta llegar al escenario donde se realizará la representación central del festival.