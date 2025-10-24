40 denuncias ante el MP por violencia familiar en Puebla capital: Alejandro Cortés

María Tenahua

El director del sistema municipal DIF de Puebla, Alejandro Cortés Carrasco, informó que se apoyó a mujeres violentadas, para presentar 40 denuncia ante el Ministerio Público.

Ante esto, precisó que se han atendido a cuatro capitalinas con sus hijos en el refugio, donde se les brindó atención jurídica, médica y psicológica.

De igual forma, han recibido 212 reportes de derechos vulnerados y violencia familiar.