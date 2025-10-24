Exitoso Paseo de las Calaveras en Ajalpan

Desde Puebla

Todo un éxito resultó la Tercera Edición del Paseo de las Calaveras 2025 en la Ciudad de Ajalpan.

En el Parque Hidalgo así como en el Barrio Coculco, se instalaron más de 30 calaveras, los cuales resultaron ser un atractivo, con mayor realce en la región de Tehuacán.

El contador Faustino Soriano, mencionó que al ser una inversión municipal, estas calaveras instaladas se cuidarán para que el próximo año puedan ser instalados en otros lugares y así buscar que a largo plazo la ciudad de Ajalpan sea un atractivo estatal.

En el arco emblemático de Ajalpal “Arco de Coculco” se instalaron dos Calaberas Gigantes, los cuales dan paso a la calzada qué conduce al Panteón Municipal.

Seguido de varias calaveras que se colocaron en las canchas de Coculco.

En el segundo punto, se instalaron catrinas, alebrijes así como cráneos con versos en lengua nahualt y en español.

Todo esto podrá admirarlo, si visita la Ciudad de Ajalpan, puerta a los municipios de la Sierra Negra.

Además que este año se promoverá la “velada de luz” que consiste en iluminar todo el Panteón Municipal, para que los ciudadanos puedan acudir al camposanto este 1 y 2 de Noviembre.