Docentes y administrativos de Humanidades UAEMéx regresan a actividad presencial

EL VALLE

Toluca, Méx.- Tras medio año en paro, personal administrativo y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), regresó a actividades presenciales.

Y es que, luego de que en abril pasado esta facultad se declaró en huelga y paro de actividades, ubicándose como la primera en organizarse para la movilización universitaria, se registró la llegada del personal académico y de administración, quienes tras seis meses regresaron presencialmente a las instalaciones.

Ubicada en Ciudad Universitaria (CU), la Facultad de Humanidades recibió a aproximadamente cien personas que exclusivamente se reunieron desde las primeras horas de la mañana para ingresar, con credencial en mano, a su espacio de trabajo que desde hace 32 semanas permanecía tomado en su totalidad por integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado (EEU), por lo que comienza la reactivación del inmueble universitario.

Sin embargo, en el edificio A de la Facultad aún permanece ocupado por un grupo de paristas quienes dan seguimiento a los acuerdos y el diálogo alcanzado con las autoridades universitarias.

De acuerdo con la dirección de la Facultad de Humanidades UAEMéx, este retorno paulatino a la actividad es muestra de los acuerdos alcanzados y las peticiones resultas por parte de los movimientos estudiantiles por lo que esperan que próximamente vuelvan los estudiantes a las actividades presenciales.