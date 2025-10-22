Una investigación constata el aumento de la polarización ideológica y la difusión de noticias sesgadas o falsas en Facebook

Universitat Oberta de Catalunya

Una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha constatado el aumento de la polarización ideológica y la difusión de noticias sesgadas o falsas en Facebook. Este estudio pionero, por su extenso corpus de análisis y su alcance temporal, ha examinado más de seis millones de enlaces de noticias -procedentes de 1.231 dominios distintos de Estados Unidos- compartidos en Facebook entre 2017 y 2020.

Durante este periodo de cuatro años, se analizaron noticias sobre hechos tan relevantes como la pandemia de la Covid, las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 (que desembocaron en el asalto al Congreso tras la derrota de Trump) o las elecciones de mitad de mandato (2018), en las que se eligen todos los congresistas y un tercio de los senadores.

La investigación muestra cómo la tendencia al alza de la polarización ideológica y de la difusión de informaciones falsas o sesgadas coincide en el tiempo con cambios en la plataforma, que supusieron modificaciones en la manera de ordenar la información mostrada a los usuarios. Estos cambios otorgaban más peso a determinados tipos de interacciones en el algoritmo que determina ese orden. En 2018, se dio más valor a las comparticiones y comentarios, en detrimento de los “me gusta” y, en 2020, a los comentarios por encima de las comparticiones. A la vez, estas modificaciones también coincidieron con variaciones en el comportamiento de los usuarios en su compromiso con los contenidos en la red (patrones de engagement).

No obstante, los investigadores señalan que, en ninguno de los dos casos —ni en 2018 ni en 2020—, puede establecerse una relación causal directa entre estos hechos, una cuestión que debería examinarse con mayor profundidad en estudios posteriores.

Los resultados del estudio se han difundido recientemente en un artículo publicado en abierto en la revista EPJ Data Science. En esta investigación ha participado Andreas Kaltenbrunner, coordinador del grupo Artificial Intelligence and Data for Society (AID4So) del centro UOC-TECH.

Engagement, ideología de los usuarios y calidad de las fuentes

El equipo de investigación ha examinado el nivel de engagement de publicaciones que incluyen más de seis millones de enlaces de noticias, calculado a partir de una combinación de métricas (clics, comparticiones, “me gusta”, comentarios u otras reacciones) y puesto en relación con la ideología de los usuarios y la calidad de las fuentes de información. De este modo, se ha podido observar la brecha ideológica entre las informaciones consultadas por conservadores y progresistas, así como su evolución en el tiempo.

Para ayudar a entender los patrones de engagement, los investigadores lo describen con una forma de “U”: es más alto entre los usuarios de los extremos ideológicos que entre los moderados. Como los contenidos con mayor engagement tienden a ganar visibilidad tras los cambios de 2018 y 2020, esto podría explicar la tendencia al alza de los contenidos de perfil ideológico más extremista, de forma diferenciada según el perfil del usuario. Además, el contenido más sesgado también tiende a proceder de fuentes de menor calidad.

Más allá de la posible incidencia de los algoritmos, el estudio advierte que la polarización también se explica por el propio comportamiento de los usuarios, que tienden a consumir contenidos afines a su ideología. Los resultados del estudio sugieren que, tras los cambios en la plataforma, las diferencias entre las dietas informativas de progresistas y conservadores se han acentuado, lo que dificulta los puntos de encuentro para el debate democrático.

Fraxanet, E., Kaltenbrunner, A., Germano, F. et al. Analyzing news engagement on Facebook: tracking ideological segregation and news quality in the Facebook URL dataset. EPJ Data Sci. 14, 73 (2025): https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00585-3.

