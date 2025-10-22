Homenaje a la nostalgia: conoce a “El Globero” escultura del Valle de Catrinas Atlixco.

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, te invita a recorrer Valle de Catrinas 2025 y a conocer a la catrina El Globero, escultura monumental que reaviva las emociones en uno de los oficios tradicionales de México: los globeros, donde en cada parque y zócalo del país no pueden faltar.

La catrina El Globero rinde homenaje a los globeros de todo México, quienes venden estas figuras entrañables que, con sus colores y formas, han acompañado por generaciones los paseos dominicales de las familias.

A través de esta escultura que se encuentra en el Valle de Catrinas Atlixco, Nélida Guzmán, la autora, busca revivir la emoción de la infancia y reconocer el valor simbólico de quienes llenan de alegría y color los espacios públicos.

Nélida Guzmán Hernández (Puebla, 2001) es artista visual en formación, enfocada en la pintura, la fotografía y el video para explorar memoria, cuerpo e identidad. Ha expuesto en México y el extranjero, y esta es su segunda participación en el Festival Valle de Catrinas Atlixco. Su obra destaca por su mirada reflexiva y su aporte al arte contemporáneo en Atlixco.

Ven y sigue disfrutando de Valle de Catrinas Atlixco.

