La ‘Marchanta Madre Agricultora”: homenaje a las mujeres del campo en el Festival Internacional Valle de Catrinas.

En el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, destacó la importancia de reconocer el trabajo del campo y rendir homenaje a las mujeres que, con esfuerzo y dedicación, lo sostienen día a día, inspiración central de la obra “La Catrina, la Marchanta Madre Agricultora”.
La pieza, concebida por el escritor urbano atlixquense Edgar Tepaneca Luna, fusiona la palabra y la imagen para retratar la vida cotidiana, las historias de barrio y la identidad comunitaria. Con un estilo directo y socialmente comprometido, Tepaneca busca despertar la conciencia colectiva y poner en valor las raíces del pueblo.
Ariadna Ayala reconoció el talento de los artistas locales y subrayó la importancia de fortalecer las expresiones culturales que promueven la identidad y la participación social.
Esta obra se suma a las actividades que enaltecen la riqueza cultural de Atlixco y destacan el compromiso del gobierno municipal por preservar y revalorizar las tradiciones que dan vida a la comunidad.
enlace del video de La catrina La Marchanta.
