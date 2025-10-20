Video: Soapap tiene una deuda de 2 mil millones de pesos con Banobras

Erika Méndez
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) tiene una deuda de dos mil millones de pesos con el Banco de México (Banobras) y el gobierno del estado.
Este lunes, el director Gustavo Gaytan compareció ante diputados del Congreso del Estado, a quienes les informó que estiman que podrían saldar dicho monto dentro de 13 años.
Explicó que el adeudo inició hace casi tres décadas, cuando solicitaron recursos para ampliar la infraestructura en la zona de cobertura.
You may also like
-
Celebra la BUAP el X Congreso Nacional de Transducción de Señales
-
41% de población en la capital poblana, en pobreza: Carlos Gómez
-
10 mil 811 casas en la Sierra Norte con daños por las lluvias
-
Entregan 130 tons de alimentos a ciudadanos de la Sierra Norte afectados por inundaciones
-
En Huauchinango, Alejandro Armenta destaca que las colonias llevan avance de 90 por ciento en limpieza y atención