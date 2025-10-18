AVISO: Sábado de lluvias y viento en Puebla capital 

Desde Puebla

Se espera un día parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvias a partir de las 14:00 y hasta las 19:00 horas.

Se estima una acumulación de 5 mm de precipitación, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 22°C.

Asimismo, se prevé un índice UV en niveles extremos y se exhorta a protegerse adecuadamente del sol.

Durante el periodo de lluvia, se pronostican vientos de hasta 23 km/h entre las 15:00 y 17:00 horas. La calidad del aire se mantiene en niveles óptimos.

Se informa que el monitoreo de las condiciones meteorológicas se realiza de forma permanente mediante los radares de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), lo que permite mantener una vigilancia precisa y oportuna ante cualquier cambio que represente riesgo para la población. este monitoreo es analizado constantemente por el departamento de alertamiento e información de la dirección de Gestión de Riesgos, en materia de Protección Civil de la Secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano.

Ante las condiciones previstas, se recomienda no tirar basura en calles y alcantarillas para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje. Igualmente, se sugiere desconectar aparatos eléctricos durante la lluvia para prevenir incidentes por descargas o cortocircuitos. En caso de tormenta eléctrica, es fundamental evitar circular o caminar por vialidades que presenten encharcamientos o espejos de agua, ya que representan un riesgo considerable para peatones y automovilistas.