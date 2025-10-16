Sheinbaum adelanta acuerdo entre Hacienda y refresqueras para reducir cantidad de azúcar en bebidas

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Salud y de Hacienda llegó a un acuerdo con empresarios refresqueros para reducir el contenido de azúcar en bebidas procesadas y ofrecerán detalles en una conferencia en la Cámara de Diputados.

Refresqueros hicieron planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en el corto plazo”, dijo Sheinbaum.

La mandataria federal expuso que “ayer en la noche se llegó a un acuerdo y es importante porque lo que nos interesa es la salud”.

No dio detalles, solo apuntó que “se mantiene una buena parte del IEPS”, aunque dijo que es un primer acuerdo y se va a seguir trabajando porque, aseguró que se busca que se disminuyan los precursores de la diabetes, hipertensión y obesidad.

Eso ha llevado al país a una situación muy grave en niños, adultos y adultos mayores, la cantidad de personas que tienen que hacer hemodiálisis y una de las causas es la diabetes hipertensión y mala alimentación vinculada a los alimentos procesados”.

Por lo que la situación debe atenderse para que no se agrave hacia unos 20 o 30 años y que los hospitales no se desborden en ese tipo de atenciones.

Aclaró que con las medidas “no quiere decir que se prohíba, pero tiene que haber una buena alimentación”, por lo que insistió que el aumento de impuestos no es un asunto de recursos.

La mandataria federal afirmó que es importante que los empresarios reconocen que se deben bajar los niveles de azúcar y este anuncio es un trabajo que ha llevado Salud para que se reduzcan esos contenidos.